Зверев о победе над Джоковичем: «Знал, что должен показать лучший теннис за последние семь месяцев – хотя это не так уж и сложно»

прокомментировал победу над на выставочном турнире в Дубае – 6:3, 6:4. Сейчас Зверев возвращается на корт после разрыва связок голеностопа, перенесенного на « ».

«Атмосфера была потрясающей. Я скучал по корту, скучал по таким зрителям, по таким стадионам.

Я знал, что должен показать лучший теннис за последние семь месяцев – хотя это не так уж и сложно. Я очень рад, что одержал первую победу за долгое время».

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