Дэн Эванс: «Джокович и Надалю за 30, но спорт меняется. Посмотрите на Месси и Жиру»

Дэн Эванс рассказал, как в декабре пересекся с Новаком Джоковичем в теннисном клубе Puente Romano в Марбелье.

«Я встретил Новака в Марбелье, немного понаблюдал за ним в спортзале и перекинулся парой слов. Когда ты смотришь на него в зале, он похож на гимнаста – он растягивается как 14-летний подросток. Так что если с его телом не будет проблем, он будет фаворитом.

Джокович только что получил подтверждение, что может поехать в Австралию, и он очень взволнован этим решением. Если вы посмотрите на то, как он закончил год, и на его рейтинг с учетом того, как мало он играл по сравнению с другими, он определенно будет фаворитом Australian Open. Надаль, скорее всего, будет фаворитом №2.

Мне кажется, Новак по-прежнему считает себя лучшим с отрывом, его игра выглядит такой же уверенной, как всегда.

Новаку и Рафе за 30, но спорт меняется. Посмотрите на Месси в последние недели и на кого-то вроде Оливье Жиру. Вспомните еще Энди Маррея, играющего с металлическим бедром. 35 – действительно не такая уж большая цифра в наши дни».

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