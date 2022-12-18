Тренер Швентек о сезоне-2023: «Мы будем не защищать очки, а их выигрывать»

Тренер Иги Швентек ответил, является ли победа на «Уимблдоне» ее приоритетом в следующем сезоне.

– Мы едем на каждый турнир за победой, и именно так я готовлю Игу, хотя, думаю, в этом году на «Уимблдоне» у нее не было ощущения, что она может выиграть. Я не буду отвечать, когда она это сделает, но так же, как в начале года я был убежден, что эта девушка может стать №1, сейчас я пониманию, что однажды придут хорошие результаты на «Уимблдоне».

– Не пугает ли вас множество очков, которые нужно защищать зимой и весной?

– Мы будем не защищать очки, а их выигрывать.

– Можно ли улучшить что-то в игре Иги?

– Мы постоянно работаем над игрой с лета и резаными, но нет причин перегружать тренировки элементами, которые, как видите, не пригодились, чтобы стать №1. Моя цель ясна: я хочу, чтобы Ига была технически цельным игроком, когда я закончу с ней работать, а я не знаю, когда это произойдет. Чтобы у нее были все инструменты, необходимые для победы, – сказал Томаш Викторовски.

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