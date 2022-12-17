Стефанос Циципас: «Раньше я очень чувствительно относился к критике, но с возрастом понял, что она необходима»

рассказал об отношении к критике.

«Критика важна – я люблю ее получать.

Раньше я очень чувствительно к этому относился, но с возрастом понял, что она необходима. Это единственный способ достичь идеала. Хотя, конечно, идеала не существует, но к нему можно приблизиться.

Многое зависит и от подхода к своему делу. Если ты занимаешься тем, что любишь, и каждое утро просыпаешься и делаешь то, что приведет тебя к успеху, а вокруг тебя люди с той же мечтой, то возможно все. Разум способен на все. С этого все начинается – с идеи».

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