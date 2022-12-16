Циципас о сезоне-2022: «Сказал своему агенту, что хочу играть как можно больше турниров. Я должен был наверстать упущенные очки»

Четвертая ракетка мира ответил, будет ли в следующем сезоне новый чемпион турнира «Большого шлема».

«С радостью оказался бы на этом месте. Я трудолюбивый, верю в то, что делаю, и у меня есть физический потенциал, чтобы этого добиться.

Я лишь хочу быть стабильнее на «Больших шлемах». Я не прошу выиграть их все, но если бы мне удалось последовательно добраться до полуфиналов, финалов и титулов, я был бы очень доволен. Я вижу такие возможности. Удачная жеребьевка поможет продвижению по сетке на нужных турнирах.

Я многое могу улучшить. Сезон был трудным и изматывающим. Каким-то образом мне удалось одержать больше всех побед, хотя я не совсем удачно выступил на «Больших шлемах». Я даже сказал своему агенту, что хочу играть как можно больше турниров. Он был прав, когда предупредил, что организму придется нелегко, хотя я был готов и должен был наверстать упущенные очки. Я играл яростно, много раз выходил в финал и боролся за первое место. Я остался доволен.

Если я смогу глубоко принимать 95% вторых подач и даже 75% первых подач, то добьюсь больших успехов в 2023-м.

Моя подача стала намного лучше и свободнее. Я отлично принимаю на тренировках, но в матчах – не лучшим образом. Я могу поддавливать на приеме, не слишком об этом задумываясь. Мне нужно больше давить и агрессивно играть первым мячом».

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