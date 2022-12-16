Шамиль Тарпищев: «По мысли на корте Касаткина уже давно профессор, только играет не на самых высоких скоростях, и в этом сложность»

Глава ФТР Шамиль Тарпищев высказался об уровне российских теннисисток.

– Для вас неожиданно то, что впервые с 2011 года две россиянки закончили сезон в первой десятке?

– Вовсе нет! Например, я считал, что может быть в первой пятерке. Сейчас она двадцатая, но по своему потенциалу – характеру, заряженности на результат и уровню игры – должна стоять гораздо выше.

– То есть возвращение в топ-10 , которая после взлета четырехлетней давности затем откатилась довольно далеко, вас не удивляет?

– Касаткина с детства была очень талантлива. По мысли на корте она – уже давно профессор, только играет не на самых высоких скоростях, и в этом сложность. Соперничать с теннисистками, которые сильнее бьют по мячу, ей тяжело. Кроме того, в свое время имел место неразумный тренировочный процесс и неграмотное планирование календаря. Хотя тут многое больше зависело не столько от самой Касаткиной, сколько от окружающих ее людей. А этот год сложился для нее успешно, потому что некоторые ошибки были исправлены.

– уже давно работает с мужем – Сергеем Демехиным. В чем успех этого семейного тандема?

– Демехин в свое время был неплохим теннисистом. Он хладнокровный, спокойный и совершенно не давит на Кудерметову психологически. Кроме того, Веронике явно идут на пользу систематические выступления в паре с бельгийкой . Вы заметили, что ее вторая подача по качеству приблизилась к первой? Кроме того, в паре Кудерметова получила постоянную практику игры на перехватах и использования других элементов, которые идут на пользу одиночке, а ее нервная система закаляется в условиях частого стресса. В прошлом году на Олимпиаде Кудерметова порой не справлялась с волнением. Сейчас в этом смысле она выглядит совсем иначе.

– Вы видите Кудерметову первой ракеткой мира в парном разряде?

– Конечно, ведь впереди нее в рейтинге лишь чешка . Правда, сама Кудерметова сейчас больше настроена на одиночку. А в паре в следующем сезоне они планируют играть с Самсоновой, – сказал Тарпищев в интервью «Коммерсанту».

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