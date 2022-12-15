Шамиль Тарпищев: «При условии нормальной подготовки Медведев вернет стабильность, и тогда ему, безусловно, снова будет по силам стать №1»

Президент ФТР Шамиль Тарпищев подвел итоги года для ведущих российских теннисистов.

– Даниил Медведев начинал год на втором месте, потом стал первым, но финишировал седьмым. Что требуется ему для возвращения на вершину рейтинга, если, конечно, по вашему мнению, он способен туда подняться?

– Достоинства, которых у Медведева много, никуда не делись, однако нельзя забывать, что в середине весны он перенес операцию (по удалению грыжи – Sports.ru). Более того, проблемы, связанные с этой травмой, присутствовали и раньше. То есть в минувшем сезоне у Медведева, по сути, не было нормального подготовительного периода, и это отразилось на его стабильности: хорошие выступления чередовались с неудачными. Неслучайно, выигрывая турниры в Мексике и Вене, он потом оба раза проигрывал свои первые матчи. Такие результаты говорят о том, что он не успевал восстанавливаться, а где-то был недостаточно уверен в себе. Но при условии нормальной подготовки стабильность вернется, и тогда Медведеву, безусловно, снова будет по силам стать первым. Ведь у него, в отличие от большинства конкурентов, почти нет удобных и неудобных соперников. Практически со всеми он играет ровно.

– Андрей Рублев третий год подряд завершает в первой десятке, но выше пятого места пока не поднимался. Вы много раз говорили, что в его игре не хватает вариативности. Возможно, с этой точки зрения существует недоработка тренера Рублева испанца Фернандо Висенте?

– Висенте хорошо известны достоинства и недостатки Рублева, и он все правильно понимает. Но донести нужные мысли до Андрея в силу его характера бывает очень тяжело. Проблема в том, что Рублев не чувствует усталости, остановить его сложно, он перебирает с нагрузками. Этим зачастую и объясняются его срывы во время матчей. Ведь заводиться и бить себя ракеткой Рублев начинает, когда сам находится не в идеальном состоянии, а любимая атакующая тактика не работает. Решение проблемы, с моей точки зрения, состоит в том, чтобы добиться оптимального сочетания тренировочного процесса с выступлениями и наличия плана Б под любого игрока первой десятки. А разнообразие в игре можно отрабатывать в матчах против соперников, которые заведомо ниже классом. Ко многим теннисистам это умение приходит с возрастом. Главное, чтобы не было поздно.

– Чем объясняется тот факт, что Карен Хачанов, который дошел до полуфинала US Open и закончил сезон в двадцатке, по статистике, сравнительно неплохо играет турниры «Большого шлема», но на менее значимых соревнованиях часто проваливается?

– Хачанов тоже просто обязан быть в десятке – при условии правильно выстроенного тренировочного процесса. По характеру Карену больше всего подходит хорват Ведран Мартич, с которым они после перерыва работали в этом году. А лучшие результаты в длинных матчах Хачанова я объясняю тем, что его главный козырь – подача. И когда он подает с первого мяча с точностью под 70%, а потом начинает разводить с задней линии, такая тактика лучше всего дает результат именно на длинной дистанции, поскольку соперники постепенно начинают уставать, – цитирует Тарпищева «Коммерсантъ».

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