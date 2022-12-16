Стефанос Циципас: «Джокович – перфекционист, который вывел теннис на другой уровень. Не думаю, что он хоть чем-то пренебрегает»

Четвертая ракетка мира рассказал, чем его вдохновляет .

«Он самый крепкий и самый стабильный. Перфекционист, который вывел теннис на другой уровень. Его рацион, физическая работа, гибкость и профессионализм в каждой области – не думаю, что он хоть чем-то пренебрегает. Даже те разборы, которые я от него слышал. Новак – продвинутый игрок.

Меня это очень вдохновляет. Мне кажется, что многое из этого я могу применить и расширить знания о своей игре. Как только я с этим разберусь и стану профессиональнее, даже профессиональнее, чем сейчас, мой выход на первое место рейтинга не будет случайностью. Я знаю свои возможности как спортсмена и как упорно я работал».

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