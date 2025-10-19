Гуанчжоу (WTA). Кудерметова-младшая сыграет в первом круге с квалифаером, Рахимова – с Яфань Ван, Захарова – с Чжан Шуай
Стала известная жеребьевка WTA 250 в Гуаньчжоу.
Полина Кудерметова (8) стартует матчем с квалифаером, Анастасия Захарова в первом круге встретится с Чжан Шуай (WC).
Камилла Рахимова поборется с Яфань Ван (WC) и в случае победы выйдет на первую сеяную Джессику Бусас Манейро.
Полная сетка здесь.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости