Токио (WTA). Александрова сыграет с Кристиан или квалифаером, Рыбакина может побороться с Фернандес во втором круге, Шнайдер встретится с Ястремской

Прошла жеребьевка турнира WTA 500 в в Токио, который стартует в понедельник.

Екатерина Александрова (3) сыграет с Жаклин Кристиан или с квалифаером, Диана Шнайдер (7) в первом круге встретится с Даяной Ястремской , Анна Калинская – с Софией Кенин.

Первая сеяная Елена Рыбакина в первом матче поборется с Лейлой Фернандес или квалифаером. Белинда Бенчич (5) после отказа первой сеяной Жасмин Паолини заняла ее место в сетке и теперь начнет со второго круга встречей против Ван Синьюй или квалифаера.

Полная сетка здесь .