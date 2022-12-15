Циципас о пяти проигранных финалах в сезоне: «Повлияло то, что в этих матчах я пытался делать гораздо больше, чем на других стадиях турниров»

Стефанос Циципас прокомментировал то, что проиграл пять финалов в этом сезоне.

«Да, я мог бы выиграть гораздо больше титулов в этом году. Я никогда не рад второму месту, даже если оно означает, что ты провел хорошую неделю, дошел до финала и заработал много очков. Для меня это даже не повод выложить что-то в соцсети. Да, лучше проиграть финал, чем полуфинал, но это и больнее. Самое большое удовольствие – побеждать.

Я пытался думать об этом и анализировать ситуацию. Думаю, на мои поражения влияло то, что в финалах я пытался делать гораздо больше, чем на других стадиях турниров. Я старался сильнее бить по мячу и больше рисковать, потому что думал, что, если мой соперник дошел до финала, он делал что-то лучше, чем другие.

Мне не хватало терпения, которое я сохранял до финала. Как я уже говорил, чем больше финалов играешь, тем больше у тебя опыта, а он помогает понять, что пошло не так, и избежать этих ошибок в будущем. Это нужные уроки. Финалы сложны, потому что тяжело не думать о титуле до того, как ты его выиграл. Ты уже представляешь, как поднимаешь кубок над головой – это часть мечты и того, чего ты хочешь добиться как спортсмен. Но я бы еще отдал должное своим соперникам – в некоторых финалах они были очень сильны».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе