Самсонова и Меличар стали чемпионками парного турнира в Нинбо

Людмила Самсонова и Николь Меличар выиграли WTA 500 в Нинбо в паре.

В финале они победили четвертых сеяных Тимею Бабош и Лукрецию Стефанини – 5:7, 6:4, 10:8.

Для Самсоновой это третий парный титул в карьере и второй в сезоне, для Меличар – 18-й трофей в карьере и третий в этом году. Титул в Нинбо стал для них вторым совместным: в прошлом году они победили на «пятисотнике» в Сеуле.