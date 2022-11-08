Дарья Касаткина: «Результаты важны, но я не хочу ставить один ориентир. Хочу наслаждаться процессом – потому что это я буду помнить через 40 лет»

Восьмая ракетка мира ответила на вопрос, стала ли она с возрастом более зрелым человеком.

«Поменялось только число (смеется). Но, конечно, мое отношение стало серьезнее, я стала немного объективнее и лучше, чем раньше, воспринимаю критику. Мне лучше удается находить баланс. Это я бы тоже назвала опытом.

Нельзя научиться на опыте других людей, через это нужно пройти самому. Именно это произошло со мной, и я рада, что получила этот опыт».

Также она поделилась своих подходом к достижениям и поставленным целям.

«Конечно, я хочу побеждать: если ты не хочешь побеждать, возможно, ты не создана для спорта, и тебе нужно что-то другое.

Конечно, результаты важны, достижения меня радуют, а поражения расстраивают. Но я видела много замечательных спортсменов, которые достигают своей цели, а потом не знают, что делать, теряются. А я этого не хочу, и поэтому я не хочу ставить только один ориентир, выбирать один результат, достигнув которого, я буду счастлива, потому что нет, не буду.

В тот момент я порадуюсь, но потом не буду знать, что делать. Вот почему я хочу наслаждаться процессом – потому что это я буду помнить через 40 лет. Конечно, результаты важны, и я хочу выиграть как можно больше «Больших шлемов» или турниров, но я не хочу ставить один ориентир».

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