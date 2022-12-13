Физио Швентек о том, что ее тренер не получил награду WTA: «Понимаю, ведь она выиграла всего лишь 8 титулов. Но меня не номинировали за лучшие аплодисменты? Скандал»

Физиотерапевт Иги Швентек отреагировал на результаты ежегодной премии . Тренера первой ракетки мира Томаша Викторовски не признали лучшим в прошедшем сезоне: приз получил Дэвид Уитт, который работает с .

«Я понимаю, что Викторовски не получил награду как тренер года. Ведь под его руководством теннисистка выиграла всего лишь восемь титулов, в том числе два «Шлема», провела рекордную серию из 37 побед, заработала больше 11 тысяч очков. Но то, что меня не номинировали за лучшие аплодисменты? СКАНДАЛ», – написал Мацей Рыщук.

На его твит ответ бывший тренер Марии Шараповой Майкл Джойс.

«Все подстроено. Наверное, им пришлось распределить награды между всеми! Тем не менее физиотерапевтом года определенно был бы ты 💪🏼».

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