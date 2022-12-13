Маттео Берреттини: «Я хотел бы быть более здоровым. В этом году я на каждом турнире думал, что должен набирать очки, иначе еще сильнее упаду в рейтинге»

16-я ракетка мира подвел итоги прошедшего сезона.

«Психологически было очень тяжело. Я занимал лучшее место в карьере, хорошо играл, удачно выступил в Австралии, приближались грунтовый и травяной сезоны, которые я больше всего люблю, а потом я получил травму, и с этим было трудно смириться.

В то же время я постарался использовать это время, чтобы вернуться сильнее, энергичнее. Потому что, безусловно, некоторые стороны жизни в туре могут очень утомлять, и я подумал: «Хорошо, нужно сделать перерыв и перенести операцию, но я использую это время, чтобы стать лучше, может, чтобы сделать что-то, на что не было бы возможности в туре». Просто решил потратить немного времени на то, на что его никогда не хватало, и мне это помогло.

Это сработало, потому что после возвращения я был готов, чувствовал себя хорошо. Конечно, после того, как я заразился ковидом на «Уимблдоне», все немного пошло наперекосяк, но таковы взлеты и падения, и, надеюсь, в следующем году будет больше взлетов.

В целом, я хотел бы быть более здоровым. В этом году я сыграл не знаю сколько турниров и на каждом думал, что должен выступать и набирать очки, иначе еще сильнее упаду в рейтинге, а с таким давлением нелегко справиться.

Поэтому быть здоровым означает меньше беспокоиться по этому поводу, так что вот одна из целей [на 2023 год]. Конечно, я хотел бы вернуться в топ-10, потому что считаю, что уровень тенниса у меня для этого есть, просто нужно быть стабильнее».

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