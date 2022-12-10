Маттео Берреттини: «У меня есть шансы выиграть «Шлем». Я уже был к этому близок, и, конечно, это моя цель»

оценил свое положение в туре.

«Я считаю себя одним из топ-игроков. В начале сезона я играл с Алькарасом, и я чувствовал, что он отличный теннисист с огромным потенциалом. Я не ожидал, что он так быстро взлетит, но он это заслужил.

В то же время Новак и Рафа всегда будут Новаком и Рафой. Они никуда не денутся.

По возрасту я между ними, но я чувствую, что могу вернуться на этот уровень. Конечно, моя цель – вернуться в топ-10, а дальше посмотрим.

До операции я находился на своей лучшей позиции в рейтинге, был шестым в мире. Я знаю, что это мой уровень и что я могу туда вернуться. И почему бы не подняться выше?

Я знаю, что у меня есть шансы выиграть «Шлем». Я уже был к этому близок, и, конечно, это моя цель.

Очевидно, что в первую очередь нужно думать о здоровье, потому что без него играть сложно. Но если ты здоров, то, конечно, хочешь выигрывать «Большие шлемы», «Мастерсы», далеко проходить на самых важных турнирах. И я считаю, что на это способен».

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