Гарсия о победе на итоговом турнире: «Я получила столько сообщений, что вотсап завис на два дня»

Теги Кубок Билли Джин Кинг WTA Каролин Гарсия WTA Finals Теннис

Четвертая ракетка мира Каролин Гарсия ответила, осознала ли она, что стала чемпионкой итогового турнира WTA.

Из Форт-Уэрта она поехала в Ле-Портель, чтобы сыграть за сборную в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. Она победила нидерландку Лесли Керкхове (6:2, 6:3). В итоге встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу француженок.

«Пока нет. Я получила столько сообщений, что вотсап завис на два дня (смеется). Думаю, я еще не совсем осознаю, потому что из захватывающей атмосферы итогового в США я поехала во Францию, где мы со сборной живем немного замкнуто – не затворнически, но почти.

Я старалась сосредоточиться на матче, чтобы выложиться по максимуму. Посмотрим, как буду ощущать себя на следующей неделе, но реакция была невероятной, и это меня порадовало».

Яростная Каролин Гарсия – чемпионка итогового турнира WTA. Она «закрыла рот» и уже полгода сметает всех с корта

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные