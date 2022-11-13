Гарсия о победе на итоговом турнире: «Я получила столько сообщений, что вотсап завис на два дня»

Четвертая ракетка мира Каролин Гарсия ответила, осознала ли она, что стала чемпионкой итогового турнира WTA.

Из Форт-Уэрта она поехала в Ле-Портель, чтобы сыграть за сборную в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. Она победила нидерландку Лесли Керкхове (6:2, 6:3). В итоге встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу француженок.

«Пока нет. Я получила столько сообщений, что вотсап завис на два дня (смеется). Думаю, я еще не совсем осознаю, потому что из захватывающей атмосферы итогового в США я поехала во Францию, где мы со сборной живем немного замкнуто – не затворнически, но почти.

Я старалась сосредоточиться на матче, чтобы выложиться по максимуму. Посмотрим, как буду ощущать себя на следующей неделе, но реакция была невероятной, и это меня порадовало».

Яростная Каролин Гарсия – чемпионка итогового турнира WTA. Она «закрыла рот» и уже полгода сметает всех с корта

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