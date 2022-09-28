Депутат Терюшков о Касаткиной: «Пусть живет в Швейцарии, мы и слышать о ней не хотим»

Роман Терюшков отреагировал на слова Дарьи Касаткиной, которая заявила, что «у него нет значка ЗМС, вот он и бесится».

«К сожалению, человек по непонятным причинам получает звание заслуженный мастер спорта, да еще называет это значком. Человек, который совершает каминг-аут, для которого швейцарское гражданство – это приоритетное гражданство, призывает наших юношей менять свою спортивную прописку, ну, наверное, все ясно. Пусть там живет, мы и слышать о ней не хотим.

В ближайшее время подадим заявление в прокуратуру и Минспорта для того, чтобы Минспорта скорректировало свой приказ о присвоении почетных званий. Чтобы была возможность не только присваивать почетное звание, но и отзывать его у подобных людей, которые ведут антигосударственную политику с подобной риторикой», – цитирует депутата Госдумы «Спорт-Экспресс».

Ранее Терюшков заявил, что хочет оспорить присвоение ей звания заслуженного мастера спорта.

Депутат Терюшков борется с Касаткиной из-за звания ЗМС. А она над ним только смеется

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