Карлос Алькарас: «Я бы хотел быть как Швентек, не терять первое место в рейтинге. Но мне кажется, это почти невозможно»
Первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, как отреагировал на победу на US Open.
«Для меня это мечта. Если честно, я так часто думаю об этом сезоне, о своем нынешнем положении и все еще не могу в это поверить. Я думаю: «Это правда? Я №1 в мире?». Я как во сне. Однажды придется это осознать.
У меня было так много турниров, что не осталось времени, чтобы на 100% переварить US Open. Конечно, мне было очень приятно. Могу лишь сказать, что ничего не изменилось.
Безусловно, все хотят победить №1. Я почувствовал, что после US Open превратился в мишень и все захотели встретиться со мной на корте. Я должен быть к этому готов».
Также Алькарас высказался о достижениях первой ракетки женского тура Иги Швентек. В прошедшем сезоне она выиграла восемь титулов и провела 37-матчевую победную серию.
«У нее был невероятный год, она побила рекорд по самой длинной серии побед [в XXI веке]. Это потрясающе.
Я бы хотел быть как она, не терять первое место. Но мне кажется, это почти невозможно. Я его потеряю, но главное – его вернуть и оставаться первым как можно дольше».
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