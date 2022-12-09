Медведев о своем игровом стиле: «Моему тренеру очень тяжело – некоторые удары у меня неортодоксальные»

Даниил Медведев прокомментировал то, что на корте все выглядит так, будто он никогда не теряет равновесие. Сегодня россиянин обыграл Стэна Вавринку (6:4, 6:4) и вышел в финал выставочного турнира в Саудовской Аравии.

«Я всегда не в равновесии, но для меня это что-то типа равновесия (смеется). Очень часто, когда на тренировках что-то идет не так, я просто стараюсь держать мяч в корте – и иногда в теннисе это самое важное.

Тренер мне помогает, дает советы, но ему очень тяжело – некоторые удары у меня неортодоксальные. И иногда он говорит: «Обычно я бы попросил тебя крутить мяч, но ты можешь и так попасть, так что я не знаю, что сказать».

Я просто стараюсь», – сказал Медведев в интервью на корте.

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