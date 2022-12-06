Давыденко о финале Australian Open: «Когда Медведев проиграл Надалю, я не то что расстроился, хотел послать его подальше: «Ты что, #####?»

Николай Давыденко прокомментировал поражение Даниила Медведева в финале Australian Open.

– Год назад вы говорили, что Надаль ничего не возьмет. Готовы признать ошибку?

– Да, я говорил, что Рафа ничего не возьмет, потому что время приходит – я про физику, он травмируется. Тут дело не в том, что Рафа ничего не возьмет, ему не с кем играть. Какое новое поколение? Джокович даже всех обыгрывает – Турин взял. Это означает, что наше старое поколение сильнее в теннисном плане. Даже в таком возрасте Рафа, который, на самом деле, не бегает как раньше – сейчас он медленее – все равно их обыгрывает. Не то, что я не прав, скорее, новое поколение такое слабое, что даже Рафа и Новак до сих пор всех побеждают.

– Руне раскатал очно Новака на «Мастерсе» в Париже.

– Но Джокович собрался и почему-то всех раскатал в Турине. Интересно, насколько Новак будет готов к Australian Open. Все ставки на него. Конечно, можно поставить на Алькараса, но он травмировался. Если брать аналитику, непонятно, кто будет готов к Австралии на полном серьезе. Вдруг опять Надаль? Но в том финале, что я комментировал, Рафа проигрывал Медведеву по полной. Когда Даня все-таки отдал матч, я не знал, что комментировать. Я не то что расстроился, хотел послать подальше Медведева: «Ты что, #####?» (смеется). Странно было. Опять же, молодое поколение, которое, по идее, сильнее – а мы видели, насколько Даниил был сильнее, но все равно проиграл. Почему?

Рафа сам сказал, что уже проигрывал – по ходу встречи это было видно по лицу. Тут уже вопросы к Медведеву – не знаю, что с ним случилось. Может, потом он проанализировал этот момент, но никогда не скажет никому почему. Даня уверен, что Рафа стал супер играть. Нет, не стал. Просто какое-то очко, какой-то момент, напряжение, что-то пошло не так, и он засомневался. А если Рафа увидит, что соперник сомневается, то он тут же включается: пытается перехватить инициативу, чтобы тот не включился обратно, – цитирует Давыденко «Чемпионат».

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