Давыденко об успехах Надаля и Джоковича: «Молодые игроки настолько слабые? Получается, теннис того поколения все равно сильнее нынешнего»

Теги Рафаэль Надаль Николай Давыденко Новак Джокович Australian Open US Open Уимблдон Ролан Гаррос ATP Карлос Алькарас Теннис

Николай Давыденко рассказал, кого считает лучшим игроком прошедшего сезона – Рафаэля Надаля, Новака Джоковича или Карлос Алькараса.

«Начнем с Джоковича, который не был в Австралии и на US Open. А еще приехал на «Уимблдон» и его выиграл – без очков. Я не знаю, что тут сказать. Может быть, если бы он все сыграл, то вообще стоял бы первым.

Надаль меня тоже удивляет. Получается, «Ролан Гаррос» – и все, у него есть форма. Получается, молодые игроки настолько слабые? Потому что с ним еще я играл, и он тогда все выигрывал. А сейчас появляются молодые, физически сильные, ударные – а он все равно их обыгрывает. Получается, теннис того поколения все равно сильнее нынешнего.

А Алькарас взлетел – а потом травмировался. Но в таком молодом возрасте травмироваться? В 20 лет ты себя только должен поднимать, а не травмироваться. Он выиграл US Open, а после этого восстанавливается? У Федерера никогда такого не было – чтобы он выиграл US Open, а потом пропустил итоговый.

Все сильнейшие в мире играют итоговый, они готовы играть до конца сезона. А тут он вылетел. Ну это смешно.

И он не устал. Физически он невероятно крепок, может бегать – ну, молодой. Дыхание, движение – это не проблема. Но травмы – это что-то непонятное, это может его остановить, повредить его рейтингу. Если он начнет в хорошей форме, то он может удержаться, показывать классные результаты.

Но я, правда, удивлен, что в таком возрасте он снялся с залов, со всех турниров. Это не для первых ракеток мира», – рассказал Давыденко в интервью каналу «Гейм Сет Макс».

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