Давыденко об успехах Надаля и Джоковича: «Молодые игроки настолько слабые? Получается, теннис того поколения все равно сильнее нынешнего»

рассказал, кого считает лучшим игроком прошедшего сезона – , или .

«Начнем с Джоковича, который не был в Австралии и на . А еще приехал на и его выиграл – без очков. Я не знаю, что тут сказать. Может быть, если бы он все сыграл, то вообще стоял бы первым.

Надаль меня тоже удивляет. Получается, – и все, у него есть форма. Получается, молодые игроки настолько слабые? Потому что с ним еще я играл, и он тогда все выигрывал. А сейчас появляются молодые, физически сильные, ударные – а он все равно их обыгрывает. Получается, теннис того поколения все равно сильнее нынешнего.

А Алькарас взлетел – а потом травмировался. Но в таком молодом возрасте травмироваться? В 20 лет ты себя только должен поднимать, а не травмироваться. Он выиграл US Open, а после этого восстанавливается? У Федерера никогда такого не было – чтобы он выиграл US Open, а потом пропустил итоговый.

Все сильнейшие в мире играют итоговый, они готовы играть до конца сезона. А тут он вылетел. Ну это смешно.

И он не устал. Физически он невероятно крепок, может бегать – ну, молодой. Дыхание, движение – это не проблема. Но травмы – это что-то непонятное, это может его остановить, повредить его рейтингу. Если он начнет в хорошей форме, то он может удержаться, показывать классные результаты.

Но я, правда, удивлен, что в таком возрасте он снялся с залов, со всех турниров. Это не для первых ракеток мира», – рассказал Давыденко в интервью каналу «Гейм Сет Макс».

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