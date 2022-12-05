Давыденко о проблемах Медведева: «В этом году он был не таким острым в разменах. Его главные конкуренты нашли против него тактику»

Николай Давыденко высказался о лидерстве в рейтинге Карлоса Алькараса.

– В прошлом году вы сказали, что молодые топ-игроки технически не очень хороши, а теннис не прогрессирует. «Надаль и Джокович все еще выигрывают «Большие шлемы», побеждают ребят, которые на 10 лет моложе. Это показатель». Суперигра Карлоса Алькараса в этом сезоне не переубедила вас?

– Наоборот, я только утвердился в этом мнении. В данный момент он показывает самый силовой теннис в туре. В теннисном же плане, я бы не сказал, что он заменит Федерера и Надаля. Скорее нет, чем да. В зале Карлос ничего не выиграл. Нельзя сказать, что он хорош на всех типах покрытия. На грунте и уличном харде – да, но хватит ли это для величия? Не думаю, что долго будет удерживать статус первой ракетки мира. Еще важный момент: сколько он выдержит. В 19 лет уже пошли травмы. Это означает, что они и дальше будут его преследовать. Маловероятно, что ближайшие годы он сможет обойтись без повреждений на протяжении сезона. А травмы сильно выбивают из тура. На месяц-два. Потом очень нелегко войти в свой ритм, знаю по себе.

– Что скажете про других молодых талантов тура, кто провел прорывной год. Рууд, Оже-Альяссим, Руне, отчасти Синнер?

– Все высокие, с отличной подачей, но в технический план они все равно не дотягивают. При этом эти парни будут в топе, будут выигрывать турниры. За счет своей мощи, сильными ударами слева и справа. Но это опять же мощь. В Петербург приехал Карацев. Я был впечатлен, с какой силой он бьет. Если попадает, то молодец, если нет – проигрывает. Это к тому, что сила удара – это круто, но когда ты выходишь играть финал турнира «Большого шлема» с Джоковичем, то этого будет недостаточно.

– Янко Типсаревич сказал на пресс-конференции в Петербурге: «Единственный, кто может обыграть Джоковича в его лучшей форме, – это Медведев». Согласны?

– Да. Медведев выглядел очень солидно, впечатлил всех. Особенно в 2019, 2020 и 2021 годах. Его теннис был непонятным для соперников, тяжело было подобрать тактику против Даниила. В этом году он был не таким острым в разменах. Его главные конкуренты нашли против него тактику. Выдавливали в ширину и шли к сетке. Да и травмы подводят, начались проблемы со спиной. Повторюсь, когда вылетаешь на полтора-два месяца, то возвращаться тяжело. Теперь многое зависит от его тренера. Как они будут продолжать подготовку, будут ли применять какие-то новинки или гнуть линию, которая приносила успех. Следующий год будет очень важным в его карьере.

– Придется защищать много очков.

– Начиная с Австралии, где у Даниила «горит» финал. Если не подтвердит 1200 очков, то потеряет много позиций в рейтинге. Не забывайте, что на Australian Open допустили Джоковича. У него вообще ничего не горит. Так что уже в начале года он может вернуться на вершину рейтинга.

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