Алькарас обошел Джоковича по сумме призовых в 2022 году
ATP распределила бонусный пул в размере 11 миллионов долларов между игроками топ-12.
Восемь теннисистов из 12 соответствовали критериям и получили либо полные, либо урезанные бонусные выплаты. Четверо сыграли недостаточно «Мастерсов» и ничего не получили.
Отметим, что бонусный пул выплачивается игрокам за участие в «Мастерсах» и итоговом турнире.
Таким образом, после начисления выплат Карлос Алькарас обошел Новака Джоковича по сумме призовых в 2022 году.
В таблице в скобках указан текущий рейтинг.
Призовые теннисистов по итогам cезона-2022:
|Место
|Теннисист
|Призовые
|1 (1)
|Карлос Алькарас
|$10 102 330
|2 (5)
|Новак Джокович
|9 934 582
|3 (2)
|Рафаэль Надаль
|9 368 326
|4 (3)
|Каспер Рууд
|8 126 816
|5 (4)
|Стефанос Циципас
|6 614 416
|6 (6)
|Феликс Оже-Альяссим
|4 801 292
|7 (8)
|Андрей Рублев
|4 666 954
|8 (9)
|Тэйлор Фриц
|4 570 481
|9 (7)
|Даниил Медведев
|4 178 524
|10 (10)
|Хуберт Хуркач
|3 764 164
|15 (12)
|Александр Зверев
|2 678 178
|16 (11)
|Хольгер Руне
|2 623 289
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