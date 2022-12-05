Алькарас обошел Джоковича по сумме призовых в 2022 году

ATP распределила бонусный пул в размере 11 миллионов долларов между игроками топ-12.

Восемь теннисистов из 12 соответствовали критериям и получили либо полные, либо урезанные бонусные выплаты. Четверо сыграли недостаточно «Мастерсов» и ничего не получили.

Отметим, что бонусный пул выплачивается игрокам за участие в «Мастерсах» и итоговом турнире.

Таким образом, после начисления выплат Карлос Алькарас обошел Новака Джоковича по сумме призовых в 2022 году.

В таблице в скобках указан текущий рейтинг.

Призовые теннисистов по итогам cезона-2022:

Место Теннисист Призовые 1 (1) Карлос Алькарас $10 102 330 2 (5) Новак Джокович 9 934 582 3 (2) Рафаэль Надаль 9 368 326 4 (3) Каспер Рууд 8 126 816 5 (4) Стефанос Циципас 6 614 416 6 (6) Феликс Оже-Альяссим 4 801 292 7 (8) Андрей Рублев 4 666 954 8 (9) Тэйлор Фриц 4 570 481 9 (7) Даниил Медведев 4 178 524 10 (10) Хуберт Хуркач 3 764 164 15 (12) Александр Зверев 2 678 178 16 (11) Хольгер Руне 2 623 289

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