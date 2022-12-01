Джон Миллман: «Я считаю Халеп невиновной. Если бы она правда хотела улучшить результаты, то могла бы просто получить терапевтическое исключение»

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Австралиец Джон Миллман высказался о допинге в спорте в контексте дела Фернандо Вердаско. Испанец забыл продлить терапевтическое исключение на лекарство от СДВГ и получил за его прием двухмесячную дисквалификацию.

«В целом мне очень не нравятся терапевтические исключения в профессиональном спорте. Они открывают слишком много лазеек для «легального допинга» – это очень печально для тех, у кого есть реальная потребность, как, вероятно, в данном случае. Однако давно известно: хочешь принимать допинг – получи терапевтическое исключение.

И это одна из причин, по которой я считаю Симону Халеп невиновной. Если бы она правда хотела улучшить результаты с помощью какого-то вещества, то могла бы просто получить терапевтическое исключение. Я искренне верю в ее невиновность и надеюсь, что она скоро вернется на корт!»

Теннисиста отстранили за лекарство от СДВГ. Его называют «легальным допингом» и говорят, что на нем сидит половина топ-100

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