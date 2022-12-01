Теннисное антидопинговое агентство: «Мы свяжемся со всеми игроками ATP, WTA и ITF, чтобы прояснить свою позицию касательно лекарств от СДВГ»

Представитель ITIA высказался о последствиях дела .

Агентство ITIA борется с допингом и договорными матчами. Накануне Вердаско дисквалифицировали на два месяца за прием лекарства от СДВГ – испанец забыл продлить терапевтическое исключение.

«Теннис соблюдает очень строгие правила ВАДА, касающиеся СДВГ, в частности спортсмены, которым прописаны лекарства от него, должны иметь действующие терапевтические исключения. Применение лекарств от СДВГ очень тщательно контролируется, и этот случай показывает, насколько важно, чтобы игроки были осведомлены о правилах и процессах.

В связи с этим мы свяжемся со всеми игроками , и , чтобы прояснить свою позицию касательно лекарств от СДВГ. Мы хотим убедиться, что все, кто страдает от этой болезни и нуждается в лекарствах, сможет их получать. Однако еще мы хотим убедиться, что лекарствами и процессом не злоупотребляют», – приводит его слова Daily Mail.

Теннисиста отстранили за лекарство от СДВГ. Его называют «легальным допингом» и говорят, что на нем сидит половина топ-100

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