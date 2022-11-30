Хуан Карлос Ферреро: «С Алькарасом очень легко работать. Мне нужен был такой игрок после непростой работы со Зверевым»

Хуан Карлос Ферреро высказался о работе с Карлосом Алькарасом и Александром Зверевым.

42-летний испанец тренировал Зверева с июля 2017-го по февраль 2018-го. Они прекратили сотрудничество из-за рабочих разногласий.

«Карлос для меня как старший сын. Он второй игрок в моей тренерской карьере, и я думаю, что продолжаю у него учиться, а он учится у меня. Мы оба прогрессируем одновременно. Он очень хороший парень, и с ним очень легко работать.

Мне нужен был такой игрок после непростой работы со Зверевым. Он из другой культуры и немного по-другому понимает, что значит быть профессионалом. Мне нужно было освежиться и поработать с кем-то, у кого такой же характер, как у меня. И в Карлосе я нашел что искал».

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