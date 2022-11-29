Хольгер Руне: «Джокович всегда очень щедро делился со мной знаниями. Он по-прежнему меня вдохновляет, независимо от результата в Париже»

11-я ракетка мира рассказал, над какими аспектами игры работает.

– В 2022 году вы фактически выиграли все матчи, в которых у вас было не менее 68% первой подачи. Насколько важна для вас подача и что вы хотите улучшить, чтобы сделать ее еще опаснее?

– Я продолжаю расти, поэтому подача будет все опаснее. Я работаю над точностью. Когда я тренируюсь с Новаком, меня всегда впечатляет точность его ударов, в том числе на подаче. Я работаю над этим, над вращением и многими другими вещами. Подача очень для меня важна, поэтому я ее улучшил. В прошлом году я уделял ей мало внимания: мне больше нравились розыгрыши, и хотелось улучшить удары. Но в течение года я стал обращать больше внимания на качество подачи. Сейчас я много учусь. Когда вкладываешь во что-то энергию, то всегда прогрессируешь.

– Кто сейчас ваш любимый игрок ATP-тура? А WTA-тура? Нравится ли вам какой-то конкретный игрок, например, за его стиль, харизму, удары?

– В детстве у меня было много любимых игроков. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы стать лучшей версией себя. Но меня по-прежнему вдохновляют многие игроки, например, Новак теми аспектами, которые я уже назвал: подача, выносливость, точность. Меня многие вдохновляют.

– Вы единственный победили Джоковича в финале «Мастерса» после того, как он взял первый сет. Что вы чувствовали после победы над одним из величайших игроков в истории, над человеком, которым вы восхищаетесь и который много раз вас поддерживал?

– Для меня матч в Париже был финалом мечты. Я очень уважаю Новака и его достижения. Это не каждому под силу. И Новак всегда очень щедро делился со мной знаниями. Он по-прежнему меня очень вдохновляет, независимо от результата в Париже. Большая тройка добилась огромных успехов, они особенные – каждый по-своему. После победы я был очень рад. А сейчас я очень рад победе Новака на итоговом. Еще один рекорд он теперь делит с Роджером. Впечатляюще.

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