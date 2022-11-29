Хольгер Руне: «Я очень спокойный и расслабленный – даже немного ленивый. Иногда это полезно, потому что невозможно контролировать все»

11-я ракетка мира рассказал, что помогает ему поддерживать правильный настрой.

– Насколько важно для вас заботиться о своем душевном состоянии? Вы очень молоды, а в этом возрасте легко поддаться негативным эмоциям, особенно если у вас мало опыта. Что вы делали в 2022 году, чтобы улучшить свой подход к игре и в теннису в целом? Как вам удается совмещать теннис с жизнью подростка?

– Я очень спокойный и расслабленный человек – даже немного ленивый. Поэтому я не напрягаюсь из-за вещей, связанных с прессой или работой. Иногда полезно немного полениться, потому что невозможно контролировать все. Я использую энергию на корте. И со мной рядом семья, которая меня поддерживает. Кроме того, важно хорошо питаться и высыпаться во время сезона. Потому что если не будет энергии, твой мотор перегорит.

Сейчас у меня есть план питания, поэтому я знаю, что получаю все необходимое. Мы выяснили, что я не получал половину сахара и соли, необходимых мне [для матчей], поэтому у меня были срывы и судороги. Я даже не подозревал, что [подобные вещи] могут иметь такое большое значение.

Мой тренер говорит, что феррари без топлива бесполезна. Он прав. Поэтому сейчас я гораздо внимательнее слежу за тем, что ем. Хотя я обожаю пиццу с пепперони и мороженое!

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