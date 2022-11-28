Хачанов – один из семи игроков топ-50, закончивших сезон без побед над топ-10
20-я ракетка мира Карен Хачанов стал одним из семи игроков топ-50, закончивших сезон без побед над топ-10.
В этом году россиянин проиграл все 10 встреч соперникам из десятки. Последнюю победу такого уровня он одержал летом 2019-го.
Также в этот список вошли:
- №16 Маттео Берреттини (0:2);
- №38 Рейлли Опелка (0:2);
- №40 Эмиль Руусувуори (0:7);
- №44 Артур Риндеркнеш (0:4);
- №46 Адриан Маннарино (0:5);
- №47 Брэндон Накашима (0:3).
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