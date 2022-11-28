Хачанов – один из семи игроков топ-50, закончивших сезон без побед над топ-10

20-я ракетка мира Карен Хачанов стал одним из семи игроков топ-50, закончивших сезон без побед над топ-10.

В этом году россиянин проиграл все 10 встреч соперникам из десятки. Последнюю победу такого уровня он одержал летом 2019-го.

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