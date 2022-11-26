Надаль о лечении стопы, которое прошел летом: «Это кардинально изменило перспективы продолжения моей карьеры на высшем уровне»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль высказался о влиянии травмы стопы на его карьеру.

«В этом сезоне было несколько разных этапов, и он был полностью связан с физическими проблемами. Все изменилось, когда мы нашли эффективное лечение для моей стопы, которое мне очень помогло. Это кардинально изменило перспективы продолжения моей карьеры на высшем уровне.

Через три недели я поеду [в Австралию] с азартом и желанием работать, чтобы сделать все возможное и чувствовать себя конкурентоспособным».

Надаль был готов поменять 14-й «Ролан Гаррос» на новую стопу. Неизлечимая травма мешает ему даже в жизни, но он все равно не уходит

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