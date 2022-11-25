Рафаэль Надаль: «Я обычный отец, который испытывает эмоции и счастье, старается наслаждаться каждой секундой с сыном»

рассказал, как его изменило отцовство.

«Сейчас я больше устаю, потому что меньше сплю. Конечно, в моей жизни появились новые заботы, с которыми я никогда раньше не сталкивался. Я обычный отец, который испытывает эмоции и счастье, старается наслаждаться каждой секундой с сыном.

После выставочных матчей в Южной Америке я поеду домой и постараюсь насладиться тем, что проведу много времени с семьей. И буду работать. А для меня работа – это тренировки. Я постараюсь составить правильный план, чтобы оставаться здоровым и быть готовым к началу сезона.

Когда я поеду в Австралию? Пока не могу сказать. Вы и сами понимаете, что моя жизнь немного изменилась. Решения я теперь принимаю не единолично (улыбается)».

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