Оже-Альяссим о Кубке Дэвиса: «Поддержка команды помогает справиться с давлением. Даже если на корте только я, мы все вовлечены в игру»

Шестая ракетка мира поделился эмоциями от выхода в полуфинал Кубка Дэвиса. Сегодня канадцы сыграют с итальянцами.

«Мы знали, что у нас отличная команда даже в отсутствие Милоша [Раонича], пусть, возможно, мы не ожидали выхода в финал, но теперь верим, что способны одержать еще одну победу.

Это здорово, что мы, молодые игроки, Денис [Шаповалов] и я, получили возможность сыграть в финале. Я искренне верю, что у нашей сборной есть все, чтобы в ближайшие годы выиграть этот трофей.

Всегда приятно побеждать, выступая за сборную Канады. Я с нетерпением жду этих недель, когда есть возможность собраться с ребятами, вместе сыграть и провести время.

Я очень близко общаюсь с ребятами из команды, потому что со многими мы вместе выросли. Это очень весело – не только играть в теннис и бороться за победу, но и быть среди друзей.

Поддержка команды помогает справиться с давлением. Даже если на корте только я, мы все вовлечены в игру».

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