Мама Рублева: «Год для Андрея был очень непростой – было большое давление со стороны общественности, журналистов. Политические события давали о себе знать»

Мама Андрея Рублева Марина Марьенко подвела итоги выступлениям сына в этом сезоне.

«Год для Андрея был очень непростой – было большое давление со стороны общественности, медиа и журналистов. Если бы всей этой ситуации не было, то, конечно, результаты были бы успешнее. Послематчевые пресс-конференции давались Андрею тяжело. Журналисты всячески пытались спровоцировать и это давило на неокрепшую еще психику моего сына.

Политические события давали о себе знать во время турниров. Андрей был готов ко всему, но не к этому. Приходилось действовать на ходу, чтобы как-то оставаться психологически устойчивым.

Андрей настоящий герой, я им очень горда. Он принял все внешние и внутренние проблемы мужественно. Абсолютно без страха подходил к матчам с разными по величине соперниками. Да, в каких-то моментах было очень тяжело, но он смог преодолеть трудности. За сезон ни одного простого матча не проиграл, все матчи были очень близкими. Я очень довольна сезоном. Андрей будет только сильнее», – цитирует маму Рублева Sport24.

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