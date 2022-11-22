Рублев о подготовке к сезону-2023: «Пять дней отдохну, а с субботы буду готовиться»

оценил сезон-2022 и рассказал о подготовке к следующему.

– Как и итоговый турнир: было очень много хороших моментов и много плохих. Были и провальные, когда эмоции подводили, из-за чего голова ехала.

Какие-то матчи, которые в другом состоянии сыграл бы по-другому. Не справлялся с психологическим давлением. Зажимало так, что выходил на корт и не знал, что с этим делать. Тот же четвертьфинал . Хоть в плане эмоций себя хорошо держал до последнего, но с внутренним давлением не справился. От давления, от страха, от всего облажался. Не мог показать свою лучшую игру. А в конце еще и эмоциями меня накрыло.

Такие моменты были. Но, повторюсь, хорошие тоже случались. Поэтому итоговый получился ровно таким же, как весь сезон. А в целом это был неплохой год.

– Какой сейчас план по подготовке к новому сезону?

– Пять дней отдохну, а с субботы буду начинать готовиться. В декабре у меня два выставочных турнира, а в конце года уже лечу в Австралию, – приводит слова Рублева «Спорт-Экспресс».

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