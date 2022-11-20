Рублев об итогах сезона: «Классно находиться в топ-8, когда у тебя есть еще куда улучшаться. Надо сейчас не терять время и продолжать эту работу»

прокомментировал поражение в полуфинале итогового турнира – 2:6, 4:6 против .

– Можно ли говорить о том, что не хватило банально времени на восстановление?

– Это отговорки. Понятное дело, что хотелось бы не заканчивать так поздно, чтобы мог спокойно поужинать, восстановиться и поспать. Но это теннис, такое со всеми бывает. На моем месте были тысячи игроков, поэтому глупо на это пенять. Старался об этом не думать.

– Восемь проигранных подряд геймов как объяснишь?

– Все вместе. Первый гейм на подаче проиграл, там не сложилось. Затем где-то я стал нервничать, торопиться, начал рисковать там, где этого делать не нужно было. Из-за этого было больше ошибок, а он в эти моменты очень хорошо сыграл, использовал мою силу и играл еще сильнее. Так сложился второй брейк.

То же самое во втором сете: в первом гейме мне чуть-чуть не повезло, и он классно отыграл, а я опять начал торопиться, еще агрессивнее играть. А уже к концу матча, когда отпустило полностью, получились какие-то пару геймов, но было уже поздно. Он отыграл классно, на очень высоком уровне, полностью меня переиграл.

– Можешь быть доволен сезоном в целом?

– И да, и нет. Понятное дело, хочется большего. Но если смотреть в реальность, то быть в восьмерке лучших, это большой труд, который стоит много. Все игроки хотят оказаться на одном из этих восьми мест. Нужно в любом случае ценить то, где я нахожусь, и быть благодарным за это.

Слава богу, есть много еще над чем работать, что улучшать. Из-за этого еще больше желания работать. Сам понимаю, что потенциал есть, куда расти. И это классно находиться в топ-8, когда у тебя есть еще куда улучшаться. Надо сейчас не терять время и продолжать эту работу, – приводит слова Рублева корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе