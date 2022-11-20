Рублев о том, что в Турине зрители скандировали его имя: «Учитывая ситуацию, в которой сейчас находятся российские спортсмены, это дорогого стоит»

прокомментировал то, что на итоговом турнире зрители скандировали его имя.

«Это впервые, и безумная благодарность за это. Учитывая ситуацию, в которой сейчас находятся российские спортсмены, и такой стадион поддерживает и искренне болеет, это очень дорогого стоит.

Не передать словами. Наверное, очень тяжело такое получить и очень легко потерять», – приводит слова Рублева корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе