Рублев о том, что в Турине зрители скандировали его имя: «Учитывая ситуацию, в которой сейчас находятся российские спортсмены, это дорогого стоит»

Теги ATP ATP Finals Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев прокомментировал то, что на итоговом турнире зрители скандировали его имя.

«Это впервые, и безумная благодарность за это. Учитывая ситуацию, в которой сейчас находятся российские спортсмены, и такой стадион поддерживает и искренне болеет, это очень дорогого стоит.

Не передать словами. Наверное, очень тяжело такое получить и очень легко потерять», – приводит слова Рублева корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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