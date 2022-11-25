Фриц и Пол поругались с бывшим №92 Шнуром из-за того, что он написал про их большое эго

Американцы Тэйлор Фриц и после поражения от Италии в Кубке Дэвиса поругались с экс-92-й ракетка мира канадцем Брайденом Шнуром.

США проиграли в решающем парном матче, и многие болельщики критиковали капитана команды за то, что он не вызвал в сборную – первую ракетку мира в парном разряде.

Сам Рам еще до матча говорил, что удивлен и расстроен таким решение. После поражения США он написал в твиттере: «Ну и как у всех проходит День благодарения?»

А Шнур написал по поводу состава американцев: «Посмотрите на игроков в команде. Посмотрите, какое у них всех эго. Нам хватит ума, чтобы понять, что произошло. Сочувствую Радживу – он отличный игрок и еще более хороший человек».

Фриц в ответ требовал, чтобы Шнур пояснил, в чем проявляется его «эго». Кроме того, он написал: «Братан, не говори про наше «эго», как будто ты знаешь, как собиралась команда. Кстати, если бы Радж захотел отметить то, что наша команда вышла в плей-офф, мы бы были очень рады его видеть.

И я должен сказать, что в жизни я довольно застенчивый, у меня довольно серьезная социальная тревога. Поэтому несправедливо что-то предполагать насчет моего эго. И если ты будешь делать нападки на меня и мою команду, то я заслуживаю объяснения».

А Пол просто написал канадцу: «Брайден Шнур, как ты вообще причастен к теннису?»

Шнур так и не пояснил, в чем проявляется «эго» Фрица и других американцев.

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