Муте завершил сотрудничество с тренером и в прощальном посте 17 раз сказал ему спасибо

51-я ракетка мира завершил сотрудничество с тренером Лораном Раймондом.

«Спасибо, тренер 🙏

Спасибо за доверие.

Спасибо, что принимал меня таким, какой я есть.

Спасибо, что всегда был рядом, в хорошие и плохие времена.

Спасибо за то, что принес столько жертв, чтобы быть со мной столько недель.

Спасибо за часы работы.

Спасибо за уважение ко мне.

Спасибо за доброту.

Спасибо, что слушал меня.

Спасибо, что встретился на моем жизненном пути.

Спасибо, что соглашался с моими решениями.

Спасибо, что прощал мои ошибки.

Спасибо за все эти победы.

Спасибо за ежедневную стабильность.

Спасибо за твое хладнокровие.

Спасибо за все.

Без тебя я бы не был там, где я сейчас.

Удачи в будущем.

Я тебя очень уважаю.

Спасибо, Лоран», – написал Муте в твиттере.

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