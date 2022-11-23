Виландер о проблемах Джоковича: «Эмоционально этот сезон забрал год или два его карьеры»

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Матс Виландер рассказал, как трудности этого сезона могли сказаться на Новаке Джоковиче.

«Новак был так близок к тому, чтобы ему разрешили поехать на Australian Open и US Open, что вряд ли это повлияло на его тренировочный процесс. Из-за того, что он не сыграл на этих турнирах, физически ему может быть тяжело провести семь матчей в пятисетовом формате, но он может с этим справиться.

Однако эмоционально этот сезон забрал год или два его карьеры, потому что, очевидно, он был очень расстроен из-за случившегося. Хотя Новак полностью понимает, что именно произошло, и что с этим уже ничего не поделаешь.

Сейчас он выглядит таким свежим, играет великолепно. Не могу понять, как он не выиграл «Мастерс» в Париже [уступил в финале Хольгеру Руне]. Честно говоря, я был в шоке. Но он играл очень хорошо, и все выигрывать тоже невозможно».

Также он прокомментировал то, что сербу отменили запрет на въезд в Австралию.

«Очевидно, для Новака это очень важно. Мы должны были догадаться, что когда его не пустили в этом году, он бил убит горем. Мы понятия не имели, что он чувствовал, потому что он очень хорошо это скрывал.

Для тенниса это, скорее всего, самая важная новость с тех пор, как началась пандемия, потому что мы застряли в этой гонке между тремя величайшими.

Если бы ему не разрешили [играть непривитым], история тенниса была бы неполноценной. Если бы Новак больше не мог играть, количество «Больших шлемов» стало бы совершенно неактуальным.

Я многим говорю, что мы действительно хотим знать, кто величайший игрок всех времен. Это очень важно для прессы и нашего профессионального сообщества, потому что это противостояние двигает наш спорт вперед и повышает к нему интерес».

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