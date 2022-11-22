Рублев об отношениях с Циципасом: «У меня с ним никаких проблем нет. Понятно, что он лучше игрок, чем я»
Андрей Рублев прокомментировал отношения со Стефаносом Циципасом, который сказал, что Рублев победил его на итоговом турнире за счет «нескольких инструментов».
– У меня с ним никаких проблем нет. Мне кажется, что он это сказал на эмоциях, потому что очень хотел быть в полуфинале. Когда выиграл сет, по-моему, уже не видел другого исхода. Не был готов, что все может поменяться. Когда проиграл матч, то просто не хотел в это верить, поэтому так и сказал.
Понятно, что он лучше игрок, чем я. Циципас и по рейтингу стоит выше, и выиграл более значимые турниры. Результаты и рейтинг никогда не врут. Но если говорить от удара к удару, то справа у него не лучше, чем у меня, слева – не лучше, подача по силе даже слабее. У сетки он играет лучше и в психологическом плане [сильнее]. Поэтому он топ-5, а я пока что топ-10.
– Тема, что Рублев не так много умеет, уже возникает не в первый раз. Как ты на это реагируешь?
– Спокойно. Просто сложно объяснить людям, которые не из тенниса или к нему не приближены. Мой стиль игры всегда был один, начиная с детства. Я всегда старался контролировать розыгрыши, играя справа.
Понятно, что с возрастом этот стиль не поменяется, как и у других теннисистов. Как в начале карьеры они играли, так и играют. Просто никто не видит, когда ты стоишь в третьей-четвертой сотне. У тебя этот же стиль, но, возможно, двигаешься в два раза медленнее, слева бьешь в четыре раза хуже и все остальное.
А когда ты входишь в топ-10, все эти удары улучшаются. Если сравнивать меня сейчас и год назад, то я бегаю в разы лучше, слева могу стабильно на темпе играть и забивать, подаю под 220. Но стиль остался.
Тот же Стефанос старается забегать справа и при первой же возможности бежать к сетке. Даня от контробороны терпит, выжидает момент, чтобы соперники не выдерживали и начинали ошибаться. Просто никто не видит, какая работа у Дани прошла, когда ему было условно 22 и сейчас в 26. Это небо и земля. Сейчас он играет намного агрессивнее.
Но так как стиль игры такой же, чувство, что ничего не меняется. Особенно подобные ощущения, когда смотришь по телевизору. Вживую все по-другому, – приводит слова Рублева «Спорт-Экспресс».
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