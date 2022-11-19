Бывший тренер Шараповой о словах Циципаса, что Рублев победил его «за счет нескольких инструментов»: «Он не имеет права быть мудаком – но он такой»
Бывший тренер Марии Шараповой и Джессики Пегулы отреагировал на слова Стефаноса Циципаса о том, что Андрей Рублев победил его за счет «нескольких инструментов».
«Приятный парень 🤦♂️», – твитнул Майкл Джойс.
В комментарии пришла журналистка Стефани Майлз «Он что, набрался этого дерьма от мамы с папой?»
Джойс написал: «Что за хрень он несет. Он не имеет права быть мудаком – но он такой. Лол».
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