Бывший тренер Шараповой о словах Циципаса, что Рублев победил его «за счет нескольких инструментов»: «Он не имеет права быть мудаком – но он такой»

Бывший тренер и Джессики Пегулы отреагировал на слова о том, что победил его за счет «нескольких инструментов».

«Приятный парень 🤦‍♂️», – твитнул Майкл Джойс.

В комментарии пришла журналистка Стефани Майлз «Он что, набрался этого дерьма от мамы с папой?»

Джойс написал: «Что за хрень он несет. Он не имеет права быть мудаком – но он такой. Лол».

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