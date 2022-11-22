Каррено-Буста о том, что Алькарас и Надаль пропустят Кубок Дэвиса: «Конечно, я бы предпочел быть №2 или №3 испанской сборной»

13-я ракетка мира высказался о предстоящем выступлении в Кубке Дэвиса. В четвертьфинале испанцы сыграют с хорватами.

и пропустят плей-офф, поэтому Каррено-Буста станет лидером команды.

«Конечно, я бы предпочел быть №2 или №3 испанской сборной. С ними мы сильнее.

Одиночные матчи будут равными и могут сложиться в любую сторону. В парном разряде, возможно, фаворитами будут они».

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