Каррено-Буста о том, что Алькарас и Надаль пропустят Кубок Дэвиса: «Конечно, я бы предпочел быть №2 или №3 испанской сборной»

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13-я ракетка мира Пабло Каррено-Буста высказался о предстоящем выступлении в Кубке Дэвиса. В четвертьфинале испанцы сыграют с хорватами.

Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль пропустят плей-офф, поэтому Каррено-Буста станет лидером команды.

«Конечно, я бы предпочел быть №2 или №3 испанской сборной. С ними мы сильнее.

Одиночные матчи будут равными и могут сложиться в любую сторону. В парном разряде, возможно, фаворитами будут они».

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