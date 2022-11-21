Федерер о трудностях жизни в туре: «Мы постоянно думаем о матчах и тренировках. Это всегда сидит в голове, как и мысли о поездках и чемоданах»

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер рассказал о трудных моментах в жизни теннисистов.

«Будучи теннисистом, ты постоянно думаешь о следующей тренировке, следующем матче. Это всегда сидит в голове, как и мысли о поездках и чемоданах. Я не обращал на это внимания, пока не завершил карьеру, а потом понял, что стресс будто испарился.

Или допинг, это тоже пример. Мы каждый день должны заполнять допинг-формы, сообщать, где будем находиться один час в течение дня. Ты всегда чувствуешь в глубине души, что они могут прийти в любой момент, особенно в этот час.

Как только карьера заканчивается, ты этому даже радуешься и чувствуешь облегчение от того, что можешь снова жить нормально спустя 25 лет».

Также он рассказал о давлении, с которым игрокам приходится сталкиваться в туре.

«Когда игроки завершают карьеру в очень молодом возрасте, я их понимаю. Такое иногда происходит. Я всегда очень расстраиваюсь, потому что у них столько всего еще могло бы быть впереди.

Я вижу, что игроки пытаются оставаться в туре как можно дольше, и примеры из прошлого доказывают, что можно взять перерыв на три месяца, полгода или даже год, отдохнуть и потом все равно вернуться.

В туре тяжело – постоянные путешествия, тренировки, джетлаг. Никто не может сказать: «Сегодня я устал». Потому что тогда ты покажешься слабым. А в итоге многие игроки потом страдают от психологических проблем.

Ты должен показывать силу. Но мы не машины, а люди».

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