Роджер Федерер: «Пока опасаюсь заниматься другими видами спорта. С коленями все пока так себе»

рассказал, как проводит время после завершения карьеры.

«Я пока опасаюсь заниматься другими видами спорта. С коленями все пока так себе. Так что с этим нужно подождать.

Позже мы сможем больше путешествовать. Мы всегда планируем отпуска, и я хочу, чтобы они были веселыми и необычными. Я бы хотел отвезти детей в Африку.

Раньше мы ездили в отпуск, чтобы расслабиться, потому что моя жизнь в туре была очень напряженной. А теперь путешествия могут стать более активными».

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