Федерер поиграет в теннис с колясочником и детьми на спонсорском мероприятии в Токио

20-кратный чемпион «Больших шлемов» Роджер Федерер, в сентябре завершивший карьеру, поиграет в теннис в рамках мероприятия своего спонсора – компании Uniqlo. Оно состоится в Токио 19 ноября.

Федерер поиграет с теннисистом-колясочником Синго Куниэдой, который выиграл 28 «Больших шлемов». После этого они проведут мастер-класс для детей.

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