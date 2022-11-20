Джокович 15-й раз завершит сезон в топ-5. Больше только у Федерера и Надаля
Новак Джокович вернется в топ-5 рейтинга после итогового турнира ATP. Серб завершит год на пятой строчке.
Джокович 15-й раз закончит сезон в топ-5. В истории тенниса было только два теннисиста, завершавших год в пятерке, – Роджер Федерер и Рафаэль Надаль (по 16 раз).
В этом году серб провел всего 11 турниров. Он пропустил два «Больших шлема» и четыре «Мастерса» из-за отсутствия прививки против коронавируса.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Комментарии