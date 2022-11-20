Джокович 15-й раз завершит сезон в топ-5. Больше только у Федерера и Надаля

вернется в топ-5 рейтинга после итогового турнира . Серб завершит год на пятой строчке.

Джокович 15-й раз закончит сезон в топ-5. В истории тенниса было только два теннисиста, завершавших год в пятерке, – и (по 16 раз).

В этом году серб провел всего 11 турниров. Он пропустил два «Больших шлема» и четыре «Мастерса» из-за отсутствия прививки против коронавируса.

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