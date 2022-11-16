Надаль – 8-й игрок в Открытой эре, выигравший два титула на ТБШ за сезон, но при этом не завершивший его №1 рейтинга

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович рейтинги ATP Джимми Коннорс Бьорн Борг Борис Беккер Джон Ньюкомб Гильермо Вилас Теннис

Рафаэль Надаль стал восьмым игроком в Открытой эре, выигравшим два титула на «Больших шлемах» за сезон, но при этом не завершившим его на вершине рейтинга.

Сейчас он занимает вторую строчку, но по итогам итогового турнира может опуститься на третье или четвертое место. В этом году испанец выиграл Australian Open и «Ролан Гаррос».

Ранее в той же ситуации оказывались:

Гильермо Вилас более 40 лет доказывает, что был первой ракеткой мира. Его сторонники собрали 1000 страниц доказательств, а Netflix снял об этом фильм

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные