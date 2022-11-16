Надаль – 8-й игрок в Открытой эре, выигравший два титула на ТБШ за сезон, но при этом не завершивший его №1 рейтинга
Рафаэль Надаль стал восьмым игроком в Открытой эре, выигравшим два титула на «Больших шлемах» за сезон, но при этом не завершившим его на вершине рейтинга.
Сейчас он занимает вторую строчку, но по итогам итогового турнира может опуститься на третье или четвертое место. В этом году испанец выиграл Australian Open и «Ролан Гаррос».
Ранее в той же ситуации оказывались:
- Джон Ньюкомб в 1973-м;
- Гильермо Вилас в 1977-м;
- Бьорн Борг в 1978-м;
- Борис Беккер в 1989-м;
- Новак Джокович в 2016-м;
- Роджер Федерер в 2017-м;
- Джокович в 2019-м.
Гильермо Вилас более 40 лет доказывает, что был первой ракеткой мира. Его сторонники собрали 1000 страниц доказательств, а Netflix снял об этом фильм
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