Надаль может больше никогда не сыграть за сборную в Кубке Дэвиса: «Как всем известно, я старею. Даже если хочется быть везде, я просто не могу»
Рафаэль Надаль допустил, что больше никогда не сыграет за сборную в Кубке Дэвиса.
«Если я выступаю за страну, мне нужна полная страсть, полная уверенность в себе, воодушевление, как было в 2019-м в Мадриде. В этом году я не могу выйти на такой уровень. И капитан знает об этом уже много месяцев.
Не знаю, что будет в будущем. Как всем известно, я старею (улыбается). Даже если хочется быть везде, я просто не могу.
Посмотрим, смогу ли я еще сыграть в Кубке Дэвиса. Я не уверен. Конечно, я бы хотел попрощаться с этим прекрасным турниром на корте. Посмотрим, получится ли это в будущем».
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Комментарии