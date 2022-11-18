Надаль может больше никогда не сыграть за сборную в Кубке Дэвиса: «Как всем известно, я старею. Даже если хочется быть везде, я просто не могу»

допустил, что больше никогда не сыграет за сборную в Кубке Дэвиса.

«Если я выступаю за страну, мне нужна полная страсть, полная уверенность в себе, воодушевление, как было в 2019-м в Мадриде. В этом году я не могу выйти на такой уровень. И капитан знает об этом уже много месяцев.

Не знаю, что будет в будущем. Как всем известно, я старею (улыбается). Даже если хочется быть везде, я просто не могу.

Посмотрим, смогу ли я еще сыграть в Кубке Дэвиса. Я не уверен. Конечно, я бы хотел попрощаться с этим прекрасным турниром на корте. Посмотрим, получится ли это в будущем».

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