Надаль о том, что всегда выкладывается: «Если я не буду этого делать, то не смогу спокойно жить с собой»
22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль прокомментировал победу над Каспером Руудом на итоговом турнире ATP (7:5, 7:5). Испанцу не удалось выйти из группы.
«Я хорошо тренировался, но мне не хватало матчей, чтобы выйти на нужный уровень, не хватало уверенности в себе после шести тяжелых месяцев. Но это нужно принимать.
Хотя бы удалось закончить сезон победой. Было важно вернуть победные ощущения. И я доволен тем, с каким настроем вчера тренировался после двух тяжелых матчей. И сегодня обыграл сильного соперника».
Также Надаль рассказал, почему для него так важно всегда прикладывать на корте максимум усилий.
«Для меня личное удовлетворение важнее любого титула. И если я не выкладываюсь на максимум, то не смогу спокойно жить с собой.
В этом году я не мог просить о большем: хотя у меня и были тяжелые полгода, я выиграл два «Шлема», закончил на высокой позиции в рейтинге. Не могу жаловаться. В моем возрасте очень ценно то, что я могу добиваться таких вещей, могу конкурировать.
Теперь постараюсь правильно подготовиться к 2023-му, поработать как следует и начать с правильным настроем, чтобы быть конкурентоспособным с самого начала. Попробую это сделать».
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